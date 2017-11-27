IHSﾏｰｸｲｯﾄ
INFON:MM
Mexico
MXN
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (MXN)
-
発行済株式数 (百万)
424.712
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Technology Services
産業サブグループ
Information Services
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企業概要
IHSマークイット（Markit Limited）は総合金融情報会社。重要情報、分析、およびソリ ューションを提供する。世界各国の経済、金融、および政治の分野を対象に、業務効率を向上させ、深い洞察力を提供する、次世代情報、分析、およびソリューションに従事。世界各地で事業を展開。
住所4th Floor, Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
London, EC2Y 9LY
United Kingdom
電話番号44-20-7260-2000
Webサイトwww.ihsmarkit.com