企業概要

インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド－新興国市場自国通貨ダイナミック・デット（Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンを目指す。公的機関、新興国市場の借入または経済活動を行う企業が発行したソブリン債および社債に投資。