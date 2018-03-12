ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝ
INEAI3U:LX
19.85
USD
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.75 - 19.97
前日終値
19.86
52週レンジ
19.75 - 19.97
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
19.86
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.638
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1083
直近配当利回り（税込）
2.18%
ファンドマネージャ
WERNER GEY VAN PITTIUS / ANTOON DE KLERK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK690056:COR
|519.46 千
|138.17 百万
|5.87
|
LW810624:COR
|401.94 千
|91.72 百万
|3.90
|
EJ932633:COR
|3.76 百万
|62.49 百万
|2.66
|
LW554179:COR
|3.19 百万
|54.09 百万
|2.30
|
JK087231:COR
|232.85 千
|53.97 百万
|2.29
|
EI349680:COR
|1.59 百万
|50.75 百万
|2.16
|
JV529062:COR
|209.00 千
|50.30 百万
|2.14
|
EJ807815:COR
|588.76 百万
|47.86 百万
|2.03
|
EI804735:COR
|7.88 百万
|46.54 百万
|1.98
|
EK013438:COR
|173.77 千
|41.13 百万
|1.75
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド－新興国市場自国通貨ダイナミック・デット（Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンを目指す。公的機関、新興国市場の借入または経済活動を行う企業が発行したソブリン債および社債に投資。
住所Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-