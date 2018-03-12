ｲﾝﾍﾞｽﾄﾃｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
INAIXAE:LX
20.60
EUR
0.14
0.68%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.84 - 20.46
前日終値
20.46
52週レンジ
19.84 - 20.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.6
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
4.869
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GREG KUHNERT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|5.82 百万
|345.03 百万
|7.27
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.44 百万
|293.60 百万
|6.19
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|25.91 百万
|226.72 百万
|4.78
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|89.50 千
|209.11 百万
|4.41
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|178.43 百万
|205.78 百万
|4.34
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|13.91 百万
|164.74 百万
|3.47
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|17.69 百万
|151.50 百万
|3.19
|
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
|44.48 百万
|140.72 百万
|2.97
|
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|6.09 百万
|122.74 百万
|2.59
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|200.81 百万
|120.93 百万
|2.55
企業概要
インベストテク・グローバルストラテジーファンド-アジア株ファンド（Investec Globa l Strategy Fund Limited - Asian Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。日本を除くアジアの取引所の上場企業で構成される分散型株式ポートフォリオを中心に投資する。
住所Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-