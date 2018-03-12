企業概要

インベストテク・グローバルストラテジーファンド-アジア株ファンド（Investec Globa l Strategy Fund Limited - Asian Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。日本を除くアジアの取引所の上場企業で構成される分散型株式ポートフォリオを中心に投資する。