ｲﾝﾍﾞｽﾄﾃｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

INAIXAE:LX
20.60
EUR
0.14
0.68%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.84 - 20.46
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前日終値
20.46
52週レンジ
19.84 - 20.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.6
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
4.869
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GREG KUHNERT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
5.82 百万 345.03 百万 7.27
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.44 百万 293.60 百万 6.19
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
25.91 百万 226.72 百万 4.78
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
89.50 千 209.11 百万 4.41
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
178.43 百万 205.78 百万 4.34
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
13.91 百万 164.74 百万 3.47
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
17.69 百万 151.50 百万 3.19
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
44.48 百万 140.72 百万 2.97
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
6.09 百万 122.74 百万 2.59
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
200.81 百万 120.93 百万 2.55
企業概要
インベストテク・グローバルストラテジーファンド-アジア株ファンド（Investec Globa l Strategy Fund Limited - Asian Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。日本を除くアジアの取引所の上場企業で構成される分散型株式ポートフォリオを中心に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.investecassetmanagement.com