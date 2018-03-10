iｼｪｱｰｽﾞFTSE MIB UCITS ETF EU
IMIB2:IX
Chi-X Europe
16.3760
CHF
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
16.3760
52週レンジ
13.7400 - 16.3760
1年トータルリターン
14.36%
出来高
0
前日終値
16.3760
52週レンジ
13.7400 - 16.3760
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
10.65%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
303.088
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.2194
直近配当利回り（税込）
2.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|11.36 百万
|34.50 百万
|11.54
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|1.87 百万
|31.70 百万
|10.60
|
ENEL:IM
イタリア電力公社
|6.52 百万
|31.52 百万
|10.54
|
ENI:IM
ｲﾀﾘｱ炭化水素公社(ENI)
|2.10 百万
|28.50 百万
|9.53
|
G:IM
ゼネラリ保険
|1.10 百万
|16.95 百万
|5.67
|
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
|916.35 千
|15.74 百万
|5.26
|
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
|445.65 千
|12.41 百万
|4.15
|
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
|105.36 千
|10.66 百万
|3.57
|
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|531.38 千
|10.52 百万
|3.52
|
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
|805.23 千
|8.95 百万
|2.99
企業概要
iシェアーズFTSE MIB UCITS ETF EUR（Dist）（iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE MIBインデックスに連動する投資成果を目指す。FTSE MIBインデックスは、イタリア証券取引所上場のイタリア企業のうち、規模および流動性における上位40銘柄のエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com