iｼｪｱｰｽﾞFTSE MIB UCITS ETF EU

IMIB2:IX
Chi-X Europe
16.3760
CHF
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
16.3760
52週レンジ
13.7400 - 16.3760
1年トータルリターン
14.36%
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出来高
0
前日終値
16.3760
52週レンジ
13.7400 - 16.3760
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
10.65%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
303.088
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.2194
直近配当利回り（税込）
2.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
11.36 百万 34.50 百万 11.54
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
1.87 百万 31.70 百万 10.60
ENEL:IM
イタリア電力公社
6.52 百万 31.52 百万 10.54
ENI:IM
ｲﾀﾘｱ炭化水素公社(ENI)
2.10 百万 28.50 百万 9.53
G:IM
ゼネラリ保険
1.10 百万 16.95 百万 5.67
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
916.35 千 15.74 百万 5.26
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
445.65 千 12.41 百万 4.15
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
105.36 千 10.66 百万 3.57
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
531.38 千 10.52 百万 3.52
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
805.23 千 8.95 百万 2.99
企業概要
iシェアーズFTSE MIB UCITS ETF EUR（Dist）（iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE MIBインデックスに連動する投資成果を目指す。FTSE MIBインデックスは、イタリア証券取引所上場のイタリア企業のうち、規模および流動性における上位40銘柄のエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com