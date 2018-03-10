企業概要

iシェアーズFTSE MIB UCITS ETF EUR（Dist）（iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE MIBインデックスに連動する投資成果を目指す。FTSE MIBインデックスは、イタリア証券取引所上場のイタリア企業のうち、規模および流動性における上位40銘柄のエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。