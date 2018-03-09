ＩＭＩ
IMIAF:US
OTC US
15.89
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
出来高
29,428
前日終値
15.89
52週レンジ
14.55 - 18.95
出来高
29,428
前日終値
15.89
52週レンジ
14.55 - 18.95
年初来リターン
-10.71%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
4.324
発行済株式数 (百万)
272.043
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.38%
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Flow Control Equipment
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企業概要
IMI（IMI PLC）は国際的なエンジニアリング会社。液体の正確な流れを制御する特注ソリューションの設計、製造、維持・管理を手掛ける。エネルギー、石油・ガス、省エネビル、鉄道、商用車、飲料供給機など、高度成長の各種業界に属する顧客にサービスを提供。
住所Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham, B37 7XZ
United Kingdom
電話番号44-12-1717-3700
Webサイトwww.imiplc.com