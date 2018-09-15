ｲﾝﾀｰﾓﾚｷｭﾗｰ
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NASDAQ GS
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3.91%
更新日時 2018/09/15
始値
1.29
安値 - 高値 レンジ（日）
1.17 - 1.29
出来高
22,729
前日終値
1.28
52週レンジ
0.86 - 1.98
1年トータルリターン
26.80%
始値
1.29
安値 - 高値 レンジ（日）
1.17 - 1.29
出来高
22,729
前日終値
1.28
52週レンジ
0.86 - 1.98
1年トータルリターン
26.80%
年初来リターン
-10.22%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.04
時価総額 (百万 USD)
61.183
発行済株式数 (百万)
49.742
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.58
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Technology Services
産業サブグループ
IT Services
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企業概要
インターモレキュラー（Intermolecular Inc.）は、半導体・クリーンエネルギー技術会 社。半導体およびクリーンエネルギー産業向けに、研究開発、技術革新、販売までの時間を短縮する手法を独自に開発した。ターゲットは半導体市場と新興国のクリーンエネルギー市場における、DRAM、フラッシュメモリー、複雑なロジックデバイス、板硝子、太陽光電池、ＬＥＤ、その他のエネルギー効率の高い技術製品。
住所3011 N. First Street
San Jose, CA 95134
United States
電話番号1-408-582-5700
Webサイトwww.intermolecular.com