iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI

IJSHF:US
OTC US
166.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/03
出来高
200
前日終値
166.00
52週レンジ
161.75 - 166.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
200
前日終値
166.00
52週レンジ
161.75 - 166.00
年初来リターン
3.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
4.273
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.3485
直近配当利回り（税込）
1.03%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI102893:COR
13.54 千 14.69 百万 0.35
EI317345:COR
10.43 千 13.15 百万 0.31
EC822743:COR
6.61 千 12.22 百万 0.29
EG512366:COR
9.72 千 11.89 百万 0.28
EH971820:COR
9.49 千 11.68 百万 0.28
JK482752:COR
10.73 千 11.40 百万 0.27
EH965884:COR
8.95 千 11.25 百万 0.27
JK482849:COR
10.15 千 11.03 百万 0.26
EK472805:COR
9.90 千 10.55 百万 0.25
JK482715:COR
10.04 千 10.52 百万 0.25
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て社債（大型）UCITS ETF（Dist）（iShares  Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託 ）。UCITS適格。Markit iBoxx EURリキッド・コーポレート大型株指数に連動する投資成 果を目指す。同指数は、流動性が最も高いユーロ建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com