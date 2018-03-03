iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI
IJSHF:US
OTC US
166.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/03
出来高
200
前日終値
166.00
52週レンジ
161.75 - 166.00
出来高
200
前日終値
166.00
52週レンジ
161.75 - 166.00
年初来リターン
3.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
4.273
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.3485
直近配当利回り（税込）
1.03%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI102893:COR
|13.54 千
|14.69 百万
|0.35
|
EI317345:COR
|10.43 千
|13.15 百万
|0.31
|
EC822743:COR
|6.61 千
|12.22 百万
|0.29
|
EG512366:COR
|9.72 千
|11.89 百万
|0.28
|
EH971820:COR
|9.49 千
|11.68 百万
|0.28
|
JK482752:COR
|10.73 千
|11.40 百万
|0.27
|
EH965884:COR
|8.95 千
|11.25 百万
|0.27
|
JK482849:COR
|10.15 千
|11.03 百万
|0.26
|
EK472805:COR
|9.90 千
|10.55 百万
|0.25
|
JK482715:COR
|10.04 千
|10.52 百万
|0.25
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て社債（大型）UCITS ETF（Dist）（iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託 ）。UCITS適格。Markit iBoxx EURリキッド・コーポレート大型株指数に連動する投資成 果を目指す。同指数は、流動性が最も高いユーロ建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com