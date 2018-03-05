iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本EURﾍｯｼﾞUCITS

IJPEA:PO
ITG Posit
48.30
EUR
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更新日時 2018/03/05
出来高
70
前日終値
48.30
52週レンジ
48.30 - 48.30
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出来高
70
前日終値
48.30
52週レンジ
48.30 - 48.30
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
2.568
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
2.26 百万 116.38 百万 4.53
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
10.32 百万 56.14 百万 2.19
9984:JP
ソフトバンクグループ
714.20 千 46.60 百万 1.82
6758:JP
ソニー
1.09 百万 44.77 百万 1.74
6861:JP
キーエンス
84.00 千 41.28 百万 1.61
7267:JP
本田技研工業
1.49 百万 40.93 百万 1.59
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.16 百万 39.86 百万 1.55
7974:JP
任天堂
98.10 千 35.82 百万 1.40
6954:JP
ファナック
167.80 千 33.35 百万 1.30
9433:JP
ＫＤＤＩ
1.57 百万 31.69 百万 1.23
企業概要
iシェアーズMSCI日本EURヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格 。MSCI日本100％EURヘッジ・インデックス・ネットに連動する投資成果を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com