iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本EURﾍｯｼﾞUCITS
IJPEA:PO
ITG Posit
48.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/05
出来高
70
前日終値
48.30
52週レンジ
48.30 - 48.30
出来高
70
前日終値
48.30
52週レンジ
48.30 - 48.30
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
2.568
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|2.26 百万
|116.38 百万
|4.53
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|10.32 百万
|56.14 百万
|2.19
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|714.20 千
|46.60 百万
|1.82
|
6758:JP
ソニー
|1.09 百万
|44.77 百万
|1.74
|
6861:JP
キーエンス
|84.00 千
|41.28 百万
|1.61
|
7267:JP
本田技研工業
|1.49 百万
|40.93 百万
|1.59
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.16 百万
|39.86 百万
|1.55
|
7974:JP
任天堂
|98.10 千
|35.82 百万
|1.40
|
6954:JP
ファナック
|167.80 千
|33.35 百万
|1.30
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|1.57 百万
|31.69 百万
|1.23
企業概要
iシェアーズMSCI日本EURヘッジUCITS ETF（Acc）（iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格 。MSCI日本100％EURヘッジ・インデックス・ネットに連動する投資成果を目的とする。投資収益はファンドに再投資される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com