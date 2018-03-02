iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS

IHYGL:TQ
Turquoise
106.5
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/02
出来高
336
前日終値
106.5
52週レンジ
105.3 - 108.8
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出来高
336
前日終値
106.5
52週レンジ
105.3 - 108.8
1年トータルリターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
4.186
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
1.8313
直近配当利回り（税込）
3.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
87.02 百万 87.02 百万 2.08
AP637933:COR
37.54 千 35.23 百万 0.84
EK179454:COR
34.01 千 33.00 百万 0.79
EJ415238:COR
24.45 千 30.75 百万 0.73
EJ561388:COR
28.06 千 29.17 百万 0.70
EK349066:COR
25.69 千 27.03 百万 0.65
EJ810150:COR
20.55 千 26.26 百万 0.63
EK380360:COR
20.60 千 23.90 百万 0.57
AP637722:COR
25.74 千 23.41 百万 0.56
AP116725:COR
24.45 千 23.19 百万 0.55
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・ハイイールド社債UCITS ETF（iShares  High Yield Corp Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託）。Markit iBoxx EUR建てリキッド・ハイイールド指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com