ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝ

IGLIAEH:LX
19.96
EUR
0.05
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.59 - 19.91
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.91
52週レンジ
19.59 - 19.91
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
19.96
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
984.017
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARINA GUERISOLI / IGNACIO GONI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CVCB3:BZ
CVCﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｵﾍﾟﾗﾄﾞｰﾗ･ｴ・ｱｼﾞｪﾝｼ
2.64 百万 36.39 百万 5.53
ESTC3:BZ
ｴｽﾀｼｵ･ﾊﾟﾙﾃｨﾁﾊﾟｿｴｽ
3.72 百万 34.93 百万 5.31
MGLU3:BZ
ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ
1.73 百万 30.12 百万 4.58
ALSEA*:MM
ｱﾙｾｱ
8.54 百万 28.27 百万 4.30
IGTA3:BZ
ｲｸﾞｱﾃﾐｴﾑﾌﾟﾚｻ･ﾃﾞ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
2.27 百万 26.69 百万 4.06
RENT3:BZ
ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ
4.22 百万 25.89 百万 3.94
PARAUCO:CI
ﾊﾟﾙｹ･ｱﾗｳｺ
8.86 百万 24.36 百万 3.70
SUPV:US
Grupo Supervielle SA
907.38 千 23.86 百万 3.63
ECOR3:BZ
ｴｺﾎﾄﾞﾋﾞｱｽｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙﾄﾗｴﾛｼﾞｽﾁｶ
6.46 百万 23.76 百万 3.61
ARZZ3:BZ
ｱﾚｯｿﾞ･ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ｴ･ｺﾒﾙｼｵ
1.64 百万 23.12 百万 3.52
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-中南米小型株ファンド（Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Smaller Companies Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米に籍を置く小規模企業の株式または株式関連銘柄に投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.investecassetmanagement.com