ｲﾝﾍﾞｽﾃｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝ
IGLAAEH:LX
19.95
EUR
0.05
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.59 - 19.90
前日終値
19.90
52週レンジ
19.59 - 19.90
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
19.95
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
984.017
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARINA GUERISOLI / IGNACIO GONI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CVCB3:BZ
CVCﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｵﾍﾟﾗﾄﾞｰﾗ･ｴ・ｱｼﾞｪﾝｼ
|2.64 百万
|36.39 百万
|5.53
|
ESTC3:BZ
ｴｽﾀｼｵ･ﾊﾟﾙﾃｨﾁﾊﾟｿｴｽ
|3.72 百万
|34.93 百万
|5.31
|
MGLU3:BZ
ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ
|1.73 百万
|30.12 百万
|4.58
|
ALSEA*:MM
ｱﾙｾｱ
|8.54 百万
|28.27 百万
|4.30
|
IGTA3:BZ
ｲｸﾞｱﾃﾐｴﾑﾌﾟﾚｻ･ﾃﾞ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
|2.27 百万
|26.69 百万
|4.06
|
RENT3:BZ
ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ
|4.22 百万
|25.89 百万
|3.94
|
PARAUCO:CI
ﾊﾟﾙｹ･ｱﾗｳｺ
|8.86 百万
|24.36 百万
|3.70
|
SUPV:US
Grupo Supervielle SA
|907.38 千
|23.86 百万
|3.63
|
ECOR3:BZ
ｴｺﾎﾄﾞﾋﾞｱｽｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙﾄﾗｴﾛｼﾞｽﾁｶ
|6.46 百万
|23.76 百万
|3.61
|
ARZZ3:BZ
ｱﾚｯｿﾞ･ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ｴ･ｺﾒﾙｼｵ
|1.64 百万
|23.12 百万
|3.52
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-中南米小型株ファンド（Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Smaller Companies Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米に籍を置く小規模企業の株式または株式関連銘柄に投資。
住所Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-