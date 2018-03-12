企業概要

インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-中南米小型株ファンド（Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Smaller Companies Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米に籍を置く小規模企業の株式または株式関連銘柄に投資。