iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ国債UCITS ETF
IGLA:SW
SIX Swiss Ex
Pending Listing
USD
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.022
設定日
03/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828LJ:GOV
|6.62 千
|6.76 百万
|0.66
|
912828T6:GOV
|5.50 千
|5.28 百万
|0.52
|
912828WJ:GOV
|4.35 千
|4.32 百万
|0.42
|
912828X4:GOV
|4.41 千
|4.32 百万
|0.42
|
912828XB:GOV
|4.26 千
|4.09 百万
|0.40
|
912828R3:GOV
|4.20 千
|3.84 百万
|0.38
|
EH878672:COR
|1.90 千
|3.81 百万
|0.37
|
912828F6:GOV
|3.79 千
|3.77 百万
|0.37
|
EG395336:COR
|2.45 千
|3.75 百万
|0.37
|
EI131912:COR
|2.70 千
|3.71 百万
|0.36
企業概要
iシェアーズ・グローバル国債UCITS ETF（iShares Global Govt Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。 シティグループ先進7カ国（G7）インデックスに連動する投資成果を目指す。インデックスは先進7カ国(G7)の政府債へのエクスポージャーを提供する（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com