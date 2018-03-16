iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ国債UCITS ETF

IGLA:SW
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USD
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出来高
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.022
設定日
03/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828LJ:GOV
6.62 千 6.76 百万 0.66
912828T6:GOV
5.50 千 5.28 百万 0.52
912828WJ:GOV
4.35 千 4.32 百万 0.42
912828X4:GOV
4.41 千 4.32 百万 0.42
912828XB:GOV
4.26 千 4.09 百万 0.40
912828R3:GOV
4.20 千 3.84 百万 0.38
EH878672:COR
1.90 千 3.81 百万 0.37
912828F6:GOV
3.79 千 3.77 百万 0.37
EG395336:COR
2.45 千 3.75 百万 0.37
EI131912:COR
2.70 千 3.71 百万 0.36
企業概要
iシェアーズ・グローバル国債UCITS ETF（iShares Global Govt Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。 シティグループ先進7カ国（G7）インデックスに連動する投資成果を目指す。インデックスは先進7カ国(G7)の政府債へのエクスポージャーを提供する（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com