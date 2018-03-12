Investec Global Strategy Fun
IGAIXAE:LX
20.64
EUR
0.11
0.54%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.90 - 20.53
前日終値
20.53
52週レンジ
19.90 - 20.53
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.64
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
608.493
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GREG KUHNERT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|434.20 千
|22.13 百万
|9.25
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|100.14 千
|17.73 百万
|7.42
|
601318:CH
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|1.34 百万
|14.19 百万
|5.93
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|10.83 百万
|9.44 百万
|3.95
|
2202:HK
万科企業
|2.17 百万
|7.92 百万
|3.31
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|15.96 百万
|7.75 百万
|3.24
|
000333:CH
美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|819.51 千
|6.34 百万
|2.65
|
600519:CH
貴州茅臺酒
|66.02 千
|6.30 百万
|2.64
|
600887:CH
内蒙古伊利実業集団
|1.40 百万
|6.09 百万
|2.55
|
000651:CH
珠海格力電器
|912.79 千
|5.86 百万
|2.45
企業概要
Investec Global Strategy - All China Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide long term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related issued by Chinese Companies.
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49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-