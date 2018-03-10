iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF
IE15L:IX
Chi-X Europe
110.550
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
110.550
52週レンジ
109.950 - 111.400
1年トータルリターン
0.81%
出来高
0
前日終値
110.550
52週レンジ
109.950 - 111.400
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
3.538
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.3268
直近配当利回り（税込）
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI102893:COR
|14.79 千
|16.04 百万
|0.46
|
EI595725:COR
|9.90 千
|11.88 百万
|0.34
|
EH925245:COR
|10.80 千
|11.85 百万
|0.34
|
EK755354:COR
|10.05 千
|10.49 百万
|0.30
|
EH971820:COR
|8.50 千
|10.47 百万
|0.30
|
ED553779:COR
|8.87 千
|9.77 百万
|0.28
|
EJ028484:COR
|8.00 千
|9.34 百万
|0.27
|
EG512366:COR
|7.60 千
|9.29 百万
|0.27
|
EI530555:COR
|8.25 千
|9.26 百万
|0.26
|
EI584977:COR
|8.18 千
|9.22 百万
|0.26
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR （Dist）（iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com