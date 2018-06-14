iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF
IE15:LN
London
110.255
EUR
0.230
0.21%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
110.000
安値 - 高値 レンジ（日）
110.000 - 110.280
出来高
10,939
前日終値
110.025
52週レンジ
109.830 - 112.290
1年トータルリターン
0.22%
始値
110.000
安値 - 高値 レンジ（日）
110.000 - 110.280
出来高
10,939
前日終値
110.025
52週レンジ
109.830 - 112.290
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
109.993
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
3.439
設定日
09/30/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.3268
直近配当利回り（税込）
0.59%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
1.06%
5年トータルリターン
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
|15.10 百万
|15.10 百万
|0.44
|
EI102893:COR
|11.79 千
|12.77 百万
|0.37
|
EI595725:COR
|9.40 千
|11.25 百万
|0.33
|
EH971820:COR
|8.30 千
|10.14 百万
|0.30
|
EG512366:COR
|8.32 千
|9.76 百万
|0.29
|
ED553779:COR
|8.37 千
|9.21 百万
|0.27
|
EK755354:COR
|8.65 千
|8.97 百万
|0.26
|
EI530555:COR
|7.85 千
|8.80 百万
|0.26
|
EJ028484:COR
|7.50 千
|8.75 百万
|0.26
|
EI584977:COR
|7.68 千
|8.65 百万
|0.25
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR （Dist）（iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com