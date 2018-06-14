iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF

IE15:LN
London
110.255
EUR
0.230
0.21%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
110.000
安値 - 高値 レンジ（日）
110.000 - 110.280
出来高
10,939
前日終値
110.025
52週レンジ
109.830 - 112.290
1年トータルリターン
0.22%
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始値
110.000
安値 - 高値 レンジ（日）
110.000 - 110.280
出来高
10,939
前日終値
110.025
52週レンジ
109.830 - 112.290
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
109.993
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
3.439
設定日
09/30/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.3268
直近配当利回り（税込）
0.59%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
1.06%
5年トータルリターン
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
15.10 百万 15.10 百万 0.44
EI102893:COR
11.79 千 12.77 百万 0.37
EI595725:COR
9.40 千 11.25 百万 0.33
EH971820:COR
8.30 千 10.14 百万 0.30
EG512366:COR
8.32 千 9.76 百万 0.29
ED553779:COR
8.37 千 9.21 百万 0.27
EK755354:COR
8.65 千 8.97 百万 0.26
EI530555:COR
7.85 千 8.80 百万 0.26
EJ028484:COR
7.50 千 8.75 百万 0.26
EI584977:COR
7.68 千 8.65 百万 0.25
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR （Dist）（iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com