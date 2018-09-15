インデペンデンス･グループ
IDZ:GR
Frankfurt
2.59
EUR
0.05
1.97%
更新日時 2018/09/15
始値
2.59
安値 - 高値 レンジ（日）
2.58 - 2.59
出来高
0
前日終値
2.54
52週レンジ
2.20 - 3.48
1年トータルリターン
9.40%
始値
2.59
安値 - 高値 レンジ（日）
2.58 - 2.59
出来高
0
前日終値
2.54
52週レンジ
2.20 - 3.48
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
-15.41%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
1.529
発行済株式数 (百万)
590.473
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.03%
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Base Metals
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企業概要
インデペンデンス・グループ (Independence Group NL) は鉱物探査会社。オーストラリ アが拠点。金、ニッケル、銅、プラチノイド、鉛、亜鉛、銀鉱床などを探査する。西オーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリーのプロジェクトなどに出資。
住所Level 5
85 South Perth Esplanade
South Perth, WA 6951
Australia
電話番号61-8-9238-8300
Webサイトwww.independencegroup.com.au