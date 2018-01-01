ｲﾝﾄﾞｱ･ｽｶｲﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｸﾞ
IDZ:AU
ASE
AUD
出来高
0
前日終値
0.11
52週レンジ
0.11 - 0.26
出来高
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前日終値
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52週レンジ
0.11 - 0.26
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
0.00
時価総額 (AUD)
-
発行済株式数 (百万)
136.697
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Engineering & Construction Svcs
産業サブグループ
Non-Residential Bldg Const
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企業概要
インドア・スカイダイビング・オーストラリア・グループ（Indoor Skydiving Australi a Group Ltd）は、軍・一般スカイダイバー訓練用の垂直風洞を建造。運営にも従事する 予定。
住所Level 6, 8 Help Street
Chatswood, NSW
Australia
電話番号-