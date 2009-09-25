ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｲﾝﾃﾞｯｸ
IDX*:MM
Mexico
MXN
出来高
0
前日終値
311.30
出来高
0
前日終値
311.30
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
68.578
設定日
09/25/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LIAO HAO-HUNG "PETER" / GEORGE CAO
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.46
直近配当利回り（税込）
2.81%
経費率
0.58%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BBCA:IJ
バンク･セントラル･アジア
|3.27 百万
|5.55 百万
|8.08
|
TLK:US
テレコムニカシ･インドネシア
|167.48 千
|5.05 百万
|7.35
|
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
|17.61 百万
|4.74 百万
|6.90
|
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
|6.98 百万
|4.13 百万
|6.01
|
ASII:IJ
アストラ･インターナショナル
|6.77 百万
|3.85 百万
|5.60
|
BBNI:IJ
ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ﾍﾟﾙｾﾛ)
|5.52 百万
|3.79 百万
|5.51
|
UNVR:IJ
ユニリーバ･インドネシア
|847.30 千
|3.11 百万
|4.52
|
UNTR:IJ
ユナイテッド･トラクターズ
|1.13 百万
|3.00 百万
|4.36
|
BANPU-R:TB
ﾊﾞﾝﾌﾟｰ
|3.36 百万
|2.30 百万
|3.35
|
JCNC:SP
ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ｻｲｸﾙ&ｷｬﾘｯｼﾞ
|72.99 千
|2.01 百万
|2.93
企業概要
ヴァンエック・ベクトル・インドネシア・インデックスETF（VanEck Vectors Indonesia Index ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。MVISインドネシア・インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。総資産の80％以上を指標指数の構成銘柄に投資する。
住所VanEck Vectors ETF Trust
666 Third Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号1-212-293-2000
Webサイトwww.vaneck.com