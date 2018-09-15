iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF米ﾄ
IDWR:LN
London
46.100
USD
0.185
0.40%
更新日時 2018/09/15
始値
46.090
安値 - 高値 レンジ（日）
46.030 - 46.180
出来高
13,452
前日終値
45.915
52週レンジ
42.125 - 47.830
1年トータルリターン
11.12%
始値
46.090
安値 - 高値 レンジ（日）
46.030 - 46.180
出来高
13,452
前日終値
45.915
52週レンジ
42.125 - 47.830
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
46.0491
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
5.894
設定日
09/06/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.11%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.1565
直近配当利回り（税込）
1.61%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
12.26%
5年トータルリターン
9.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|698.87 千
|154.50 百万
|2.64
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|58.42 千
|116.25 百万
|1.99
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.03 百万
|115.50 百万
|1.97
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|341.02 千
|55.25 百万
|0.94
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|487.38 千
|55.11 百万
|0.94
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|382.94 千
|53.37 百万
|0.91
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|44.51 千
|51.76 百万
|0.88
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|601.76 千
|50.02 百万
|0.85
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|42.45 千
|49.73 百万
|0.85
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|1.37 百万
|41.77 百万
|0.71
企業概要
iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF米ドル（Dist）（iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。MSCI World Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com