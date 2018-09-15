iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF米ﾄ

IDWR:LN
London
46.100
USD
0.185
0.40%
更新日時 2018/09/15
始値
46.090
安値 - 高値 レンジ（日）
46.030 - 46.180
出来高
13,452
前日終値
45.915
52週レンジ
42.125 - 47.830
1年トータルリターン
11.12%
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始値
46.090
安値 - 高値 レンジ（日）
46.030 - 46.180
出来高
13,452
前日終値
45.915
52週レンジ
42.125 - 47.830
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
46.0491
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
5.894
設定日
09/06/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.11%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.1565
直近配当利回り（税込）
1.61%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
12.26%
5年トータルリターン
9.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
698.87 千 154.50 百万 2.64
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
58.42 千 116.25 百万 1.99
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.03 百万 115.50 百万 1.97
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
341.02 千 55.25 百万 0.94
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
487.38 千 55.11 百万 0.94
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
382.94 千 53.37 百万 0.91
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
44.51 千 51.76 百万 0.88
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
601.76 千 50.02 百万 0.85
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
42.45 千 49.73 百万 0.85
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
1.37 百万 41.77 百万 0.71
企業概要
iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF米ドル（Dist）（iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。MSCI World Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com