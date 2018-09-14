IDWﾒﾃﾞｨｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
IDWM:US
OTC US
40.30
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
始値
40.02
安値 - 高値 レンジ（日）
40.00 - 40.30
出来高
473
前日終値
40.30
52週レンジ
39.86 - 53.99
1年トータルリターン
-17.08%
始値
40.02
安値 - 高値 レンジ（日）
40.00 - 40.30
出来高
473
前日終値
40.30
52週レンジ
39.86 - 53.99
1年トータルリターン
-17.08%
年初来リターン
-12.39%
株価収益率(PER) (TTM)
67.17
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.60
時価総額 (百万 USD)
145.886
発行済株式数 (百万)
3.510
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
3.45
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Entertainment Content
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企業概要
IDWメディア・ホールディングス（IDWMH）（IDW Media Holdings Inc. (IDWMH)）は持株 会社。子会社を通じて、漫画、愛蔵版書籍、グラフィックノベルを出版、販売するほか、画廊展示とテレビ番組制作も手掛ける。世界各地で事業を展開。
住所11 Largo Drive South
Stamford, CT 06907
United States
電話番号1-203-323-5161
Webサイトwww.idwmediaholdings.com