iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ配当

IDVYA:EB
Cboe BXE EU
21.460
EUR
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更新日時 2018/09/15
始値
21.460
安値 - 高値 レンジ（日）
21.460 - 21.460
出来高
0
前日終値
21.460
52週レンジ
21.215 - 23.600
1年トータルリターン
-1.57%
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始値
21.460
安値 - 高値 レンジ（日）
21.460 - 21.460
出来高
0
前日終値
21.460
52週レンジ
21.215 - 23.600
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-2.36%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
869.231
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0668
直近配当利回り（税込）
4.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EDP:PL
16.03 百万 52.35 百万 6.01
FORTUM:FH
ﾌｫｰﾀﾑ
2.10 百万 47.02 百万 5.40
FP:FP
トタル
731.04 千 39.39 百万 4.52
AGN:NA
エイゴン
6.45 百万 33.75 百万 3.88
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
14.41 百万 33.72 百万 3.87
G:IM
ゼネラリ保険
2.23 百万 33.55 百万 3.85
SCR:FP
スコールＳＥ
869.37 千 32.85 百万 3.77
URW:NA
ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ･ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ
184.62 千 31.95 百万 3.67
SRG:IM
ｽﾅﾑ
8.41 百万 31.71 百万 3.64
LI:FP
クレピエール
1.04 百万 31.69 百万 3.64
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資 信託）。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com