iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ配当
IDVY:SW
SIX Swiss Ex
26.31
CHF
0.21
0.80%
更新日時 20:18 JST 2018/03/12
始値
26.29
安値 - 高値 レンジ（日）
26.29 - 26.31
出来高
235
前日終値
26.10
52週レンジ
23.50 - 27.90
1年トータルリターン
14.47%
始値
26.29
安値 - 高値 レンジ（日）
26.29 - 26.31
出来高
235
前日終値
26.10
52週レンジ
23.50 - 27.90
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
-1.28%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
26.2359
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
957.060
設定日
03/21/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.52%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.0887
直近配当利回り（税込）
3.91%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.23%
3年トータルリターン
8.59%
5年トータルリターン
10.21%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FORTUM:FH
ﾌｫｰﾀﾑ
|3.48 百万
|64.24 百万
|6.71
|
G:IM
ゼネラリ保険
|3.15 百万
|48.69 百万
|5.09
|
EDP:PL
|15.29 百万
|44.66 百万
|4.67
|
SRG:IM
ｽﾅﾑ
|12.03 百万
|44.07 百万
|4.61
|
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
|1.30 百万
|36.29 百万
|3.79
|
ALV:GR
アリアンツ
|190.79 千
|36.25 百万
|3.79
|
CO:FP
ｶｼﾞﾉ･ｷﾞｼｬｰﾙ･ﾍﾟﾗｼｮﾝ
|849.47 千
|35.78 百万
|3.74
|
KESKOB:FH
ケスコ
|715.02 千
|34.87 百万
|3.64
|
MUV2:GR
ミュンヘン再保険
|187.50 千
|34.63 百万
|3.62
|
FP:FP
トタル
|741.91 千
|34.47 百万
|3.60
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資 信託）。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com