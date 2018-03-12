iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ配当

IDVY:SW
SIX Swiss Ex
26.31
CHF
0.21
0.80%
更新日時 20:18 JST 2018/03/12
始値
26.29
安値 - 高値 レンジ（日）
26.29 - 26.31
出来高
235
前日終値
26.10
52週レンジ
23.50 - 27.90
1年トータルリターン
14.47%
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始値
26.29
安値 - 高値 レンジ（日）
26.29 - 26.31
出来高
235
前日終値
26.10
52週レンジ
23.50 - 27.90
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
-1.28%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
26.2359
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
957.060
設定日
03/21/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.52%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.0887
直近配当利回り（税込）
3.91%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.23%
3年トータルリターン
8.59%
5年トータルリターン
10.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FORTUM:FH
ﾌｫｰﾀﾑ
3.48 百万 64.24 百万 6.71
G:IM
ゼネラリ保険
3.15 百万 48.69 百万 5.09
EDP:PL
15.29 百万 44.66 百万 4.67
SRG:IM
ｽﾅﾑ
12.03 百万 44.07 百万 4.61
ATL:IM
ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ
1.30 百万 36.29 百万 3.79
ALV:GR
アリアンツ
190.79 千 36.25 百万 3.79
CO:FP
ｶｼﾞﾉ･ｷﾞｼｬｰﾙ･ﾍﾟﾗｼｮﾝ
849.47 千 35.78 百万 3.74
KESKOB:FH
ケスコ
715.02 千 34.87 百万 3.64
MUV2:GR
ミュンヘン再保険
187.50 千 34.63 百万 3.62
FP:FP
トタル
741.91 千 34.47 百万 3.60
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資 信託）。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com