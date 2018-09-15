企業概要

iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資 信託）。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。