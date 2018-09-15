iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ配当
IDVY:LN
London
1,892.10
GBp
5.50
0.29%
更新日時 2018/09/15
始値
1,887.20
安値 - 高値 レンジ（日）
1,887.20 - 1,898.60
出来高
37,444
前日終値
1,886.60
52週レンジ
1,850.00 - 2,119.00
1年トータルリターン
-1.15%
始値
1,887.20
安値 - 高値 レンジ（日）
1,887.20 - 1,898.60
出来高
37,444
前日終値
1,886.60
52週レンジ
1,850.00 - 2,119.00
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.50%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1,891.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
869.231
設定日
10/31/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0668
直近配当利回り（税込）
4.43%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
15.53%
5年トータルリターン
10.61%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EDP:PL
|16.03 百万
|52.35 百万
|6.01
|
FORTUM:FH
ﾌｫｰﾀﾑ
|2.10 百万
|47.02 百万
|5.40
|
FP:FP
トタル
|731.04 千
|39.39 百万
|4.52
|
AGN:NA
エイゴン
|6.45 百万
|33.75 百万
|3.88
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|14.41 百万
|33.72 百万
|3.87
|
G:IM
ゼネラリ保険
|2.23 百万
|33.55 百万
|3.85
|
SCR:FP
スコールＳＥ
|869.37 千
|32.85 百万
|3.77
|
URW:NA
ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ･ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ
|184.62 千
|31.95 百万
|3.67
|
SRG:IM
ｽﾅﾑ
|8.41 百万
|31.71 百万
|3.64
|
LI:FP
クレピエール
|1.04 百万
|31.69 百万
|3.64
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資 信託）。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com