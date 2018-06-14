INVEST-DEVELOPMENT PJSC
IDVP:RM
MICEX Main
4,500.00
RUB
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更新日時 1:59 JST 2018/06/15
始値
4,500.00
安値 - 高値 レンジ（日）
4,500.00 - 4,500.00
出来高
0
前日終値
4,500.00
52週レンジ
4,300.00 - 9,510.00
1年トータルリターン
-36.97%
始値
4,500.00
安値 - 高値 レンジ（日）
4,500.00 - 4,500.00
出来高
0
前日終値
4,500.00
52週レンジ
4,300.00 - 9,510.00
1年トータルリターン
-36.97%
年初来リターン
-33.82%
株価収益率(PER) (TTM)
640.54
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (RUB) (TTM)
7.0
時価総額 (十億 RUB)
9.497
発行済株式数 (百万)
2.111
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
93,111.35
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Other Financial Services
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企業概要
インベストメント-デベロップメント（INVEST-DEVELOPMENT PJSC）は金融仲介会社。
住所Yamasheva, d. 97
Kazan, 420021
Russian Federation
電話番号7-519-29-05
Webサイト
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