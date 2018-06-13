Copeland International Risk

IDVIX:US
NASDAQ GM
12.66
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.26 - 13.00
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
12.68
52週レンジ
11.26 - 13.00
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
12.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
24.596
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1522
直近配当利回り（税込）
1.20%
ファンドマネージャ
ERIK B GRANADE / KENNETH T LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
REL:LN
ﾚﾚｯｸｽ
22.47 千 480.46 千 2.03
ADS:GR
ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ
1.82 千 446.29 千 1.88
CBG:LN
ｸﾛｰｽ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
20.99 千 442.24 千 1.86
8766:JP
東京海上ホールディングス
9.04 千 426.40 千 1.80
SU:CN
サンコア・エナジー
11.03 千 422.38 千 1.78
SAF:FP
サフラン
3.56 千 417.76 千 1.76
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
46.03 千 411.44 千 1.73
RUI:FP
ﾘｭﾋﾞ
5.16 千 401.76 千 1.69
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
5.16 千 398.86 千 1.68
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
18.48 千 396.63 千 1.67
企業概要
Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and income. The Fund will invest in equities of companies with a proven track record of dividend growth.
住所
Copeland Capital Management LLC
Eight Tower Bridge
161 Washington Street
Suite 1650
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-888-9-COPELAND
Webサイト
www.copelandcapital.com