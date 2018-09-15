iｼｪｱｰｽﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾﾚｸﾄ配当ETF

IDV:US
Cboe BZX
32.39
USD
0.12
0.38%
更新日時 2018/09/15
始値
32.49
安値 - 高値 レンジ（日）
32.33 - 32.53
出来高
474,285
前日終値
32.51
52週レンジ
31.67 - 35.93
1年トータルリターン
0.18%
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始値
32.49
安値 - 高値 レンジ（日）
32.33 - 32.53
出来高
474,285
前日終値
32.51
52週レンジ
31.67 - 35.93
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
32.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.465
設定日
06/15/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.32%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.610893
直近配当利回り（税込）
7.55%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
8.72%
5年トータルリターン
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
3.27 百万 243.79 百万 5.46
MQG:AU
マッコーリー･グループ
2.19 百万 198.17 百万 4.44
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
4.32 百万 139.70 百万 3.13
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
2.66 百万 136.57 百万 3.06
GFRD:LN
ガリフォード･トライ
8.82 百万 126.81 百万 2.84
SALM:NO
ｻﾙﾏｰﾙ
2.04 百万 101.52 百万 2.27
CM:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ
994.79 千 93.72 百万 2.10
WES:AU
ウェスファーマーズ
2.53 百万 93.16 百万 2.09
303:HK
偉易達集団 [Vﾃｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
8.53 百万 93.11 百万 2.09
ENI:IM
ENI
4.79 百万 89.28 百万 2.00
企業概要
iシェアーズ インターナショナル・セレクト配当ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズEPAC セレクト配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果 を目指す。米国外の先進国市場の高配当株を保有する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com