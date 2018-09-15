企業概要

iシェアーズ インターナショナル・セレクト配当ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズEPAC セレクト配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果 を目指す。米国外の先進国市場の高配当株を保有する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。