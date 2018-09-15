iｼｪｱｰｽﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾﾚｸﾄ配当ETF
IDV:US
Cboe BZX
32.39
USD
0.12
0.38%
更新日時 2018/09/15
始値
32.49
安値 - 高値 レンジ（日）
32.33 - 32.53
出来高
474,285
前日終値
32.51
52週レンジ
31.67 - 35.93
1年トータルリターン
0.18%
始値
32.49
安値 - 高値 レンジ（日）
32.33 - 32.53
出来高
474,285
前日終値
32.51
52週レンジ
31.67 - 35.93
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
32.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.465
設定日
06/15/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.32%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.610893
直近配当利回り（税込）
7.55%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
8.72%
5年トータルリターン
2.60%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|3.27 百万
|243.79 百万
|5.46
|
MQG:AU
マッコーリー･グループ
|2.19 百万
|198.17 百万
|4.44
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|4.32 百万
|139.70 百万
|3.13
|
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
|2.66 百万
|136.57 百万
|3.06
|
GFRD:LN
ガリフォード･トライ
|8.82 百万
|126.81 百万
|2.84
|
SALM:NO
ｻﾙﾏｰﾙ
|2.04 百万
|101.52 百万
|2.27
|
CM:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ
|994.79 千
|93.72 百万
|2.10
|
WES:AU
ウェスファーマーズ
|2.53 百万
|93.16 百万
|2.09
|
303:HK
偉易達集団 [Vﾃｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|8.53 百万
|93.11 百万
|2.09
|
ENI:IM
ENI
|4.79 百万
|89.28 百万
|2.00
企業概要
iシェアーズ インターナショナル・セレクト配当ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズEPAC セレクト配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果 を目指す。米国外の先進国市場の高配当株を保有する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com