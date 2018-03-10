iｼｪｱｰｽﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾﾚｸﾄ配当ETF
IDV*:MM
Mexico
633.00
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
150
前日終値
633.00
52週レンジ
575.00 - 671.00
1年トータルリターン
9.80%
出来高
150
前日終値
633.00
52週レンジ
575.00 - 671.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
5.000
設定日
06/08/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.377538
直近配当利回り（税込）
4.65%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
11.03%
5年トータルリターン
12.72%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|3.87 百万
|257.45 百万
|5.17
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|6.06 百万
|189.84 百万
|3.81
|
MQG:AU
マッコーリー･グループ
|2.29 百万
|185.19 百万
|3.72
|
AZM:IM
アジムト･ホールディング
|6.36 百万
|141.79 百万
|2.85
|
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
|2.37 百万
|140.39 百万
|2.82
|
303:HK
偉易達集団 [Vﾃｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|8.86 百万
|119.18 百万
|2.39
|
CO:FP
ｶｼﾞﾉ･ｷﾞｼｬｰﾙ･ﾍﾟﾗｼｮﾝ
|2.02 百万
|106.52 百万
|2.14
|
FP:FP
トタル
|1.84 百万
|105.34 百万
|2.12
|
EZJ:LN
ｲｰｼﾞｰｼﾞｪｯﾄ
|4.80 百万
|104.71 百万
|2.10
|
SCMN:SW
ｽｲｽｺﾑ
|182.16 千
|97.48 百万
|1.96
企業概要
iシェアーズ インターナショナル・セレクト配当ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズEPAC セレクト配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果 を目指す。米国外の先進国市場の高配当株を保有する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com