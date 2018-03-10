iｼｪｱｰｽﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾﾚｸﾄ配当ETF

IDV*:MM
Mexico
633.00
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
150
前日終値
633.00
52週レンジ
575.00 - 671.00
1年トータルリターン
9.80%
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出来高
150
前日終値
633.00
52週レンジ
575.00 - 671.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
5.000
設定日
06/08/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.377538
直近配当利回り（税込）
4.65%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
11.03%
5年トータルリターン
12.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
3.87 百万 257.45 百万 5.17
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
6.06 百万 189.84 百万 3.81
MQG:AU
マッコーリー･グループ
2.29 百万 185.19 百万 3.72
AZM:IM
アジムト･ホールディング
6.36 百万 141.79 百万 2.85
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
2.37 百万 140.39 百万 2.82
303:HK
偉易達集団 [Vﾃｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
8.86 百万 119.18 百万 2.39
CO:FP
ｶｼﾞﾉ･ｷﾞｼｬｰﾙ･ﾍﾟﾗｼｮﾝ
2.02 百万 106.52 百万 2.14
FP:FP
トタル
1.84 百万 105.34 百万 2.12
EZJ:LN
ｲｰｼﾞｰｼﾞｪｯﾄ
4.80 百万 104.71 百万 2.10
SCMN:SW
ｽｲｽｺﾑ
182.16 千 97.48 百万 1.96
企業概要
iシェアーズ インターナショナル・セレクト配当ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズEPAC セレクト配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果 を目指す。米国外の先進国市場の高配当株を保有する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com