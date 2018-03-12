iｼｪｱｰｽﾞS&P 500 UCITS ETF米ﾄﾞ
IDUS:LN
London
27.8525
USD
0.2050
0.74%
更新日時 23:49 JST 2018/03/12
始値
27.9475
安値 - 高値 レンジ（日）
27.8350 - 27.9475
出来高
79,386
前日終値
27.6475
52週レンジ
23.1075 - 28.5975
1年トータルリターン
19.64%
始値
27.9475
安値 - 高値 レンジ（日）
27.8350 - 27.9475
出来高
79,386
前日終値
27.6475
52週レンジ
23.1075 - 28.5975
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
3.75%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
27.8176
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
8.373
設定日
09/06/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.61%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.0993
直近配当利回り（税込）
1.47%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
5.15%
3年トータルリターン
11.74%
5年トータルリターン
13.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|1.80 百万
|323.65 百万
|3.87
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.70 百万
|260.85 百万
|3.12
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|140.09 千
|221.18 百万
|2.64
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|835.25 千
|154.71 百万
|1.85
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|674.01 千
|143.52 百万
|1.71
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|1.22 百万
|143.45 百万
|1.71
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|940.94 千
|125.90 百万
|1.50
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|105.73 千
|122.65 百万
|1.46
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|104.40 千
|121.19 百万
|1.45
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|3.40 百万
|111.17 百万
|1.33
企業概要
iシェアーズS&P500 UCITS ETF（Dist）はアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。株主に受取収益を分 配する。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com