iｼｪｱｰｽﾞS&P 500 UCITS ETF米ﾄﾞ

IDUS:IX
Cboe CXE EU
28.9200
USD
0.0925
0.32%
更新日時 2018/09/15
始値
28.9450
安値 - 高値 レンジ（日）
28.9150 - 28.9550
出来高
63,658
前日終値
28.8275
52週レンジ
24.8075 - 29.0375
1年トータルリターン
18.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.9450
安値 - 高値 レンジ（日）
28.9150 - 28.9550
出来高
63,658
前日終値
28.8275
52週レンジ
24.8075 - 29.0375
1年トータルリターン
18.30%
年初来リターン
9.52%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
8.608
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.1087
直近配当利回り（税込）
1.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.91%
3年トータルリターン
15.81%
5年トータルリターン
13.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
1.71 百万 378.86 百万 4.43
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.68 百万 299.19 百万 3.50
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
140.39 千 279.37 百万 3.26
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
670.93 千 143.98 百万 1.68
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
836.12 千 135.45 百万 1.58
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
1.19 百万 134.21 百万 1.57
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
934.96 千 130.30 百万 1.52
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
105.83 千 123.06 百万 1.44
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
1.48 百万 122.69 百万 1.43
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
104.11 千 121.97 百万 1.43
企業概要
iシェアーズS&P500 UCITS ETF（Dist）はアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。株主に受取収益を分 配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com