iｼｪｱｰｽﾞS&P 500 UCITS ETF米ﾄﾞ
IDUS:IX
Cboe CXE EU
28.9200
USD
0.0925
0.32%
更新日時 2018/09/15
始値
28.9450
安値 - 高値 レンジ（日）
28.9150 - 28.9550
出来高
63,658
前日終値
28.8275
52週レンジ
24.8075 - 29.0375
1年トータルリターン
18.39%
始値
28.9450
安値 - 高値 レンジ（日）
28.9150 - 28.9550
出来高
63,658
前日終値
28.8275
52週レンジ
24.8075 - 29.0375
1年トータルリターン
18.30%
年初来リターン
9.52%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
8.608
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.1087
直近配当利回り（税込）
1.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.91%
3年トータルリターン
15.81%
5年トータルリターン
13.22%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|1.71 百万
|378.86 百万
|4.43
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.68 百万
|299.19 百万
|3.50
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|140.39 千
|279.37 百万
|3.26
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|670.93 千
|143.98 百万
|1.68
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|836.12 千
|135.45 百万
|1.58
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|1.19 百万
|134.21 百万
|1.57
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|934.96 千
|130.30 百万
|1.52
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|105.83 千
|123.06 百万
|1.44
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|1.48 百万
|122.69 百万
|1.43
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|104.11 千
|121.97 百万
|1.43
企業概要
iシェアーズS&P500 UCITS ETF（Dist）はアイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。株主に受取収益を分 配する。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com