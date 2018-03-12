企業概要

iシェアーズ米国不動産利回りUCITS ETF USD（Dist）（iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE EPRA/NAREIT米国配当プラスインデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。