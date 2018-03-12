iｼｪｱｰｽﾞ米不動産利回UCITS ETF
IDUP:LN
London
25.730
USD
0.195
0.76%
更新日時 21:25 JST 2018/03/12
始値
25.870
安値 - 高値 レンジ（日）
25.730 - 25.870
出来高
6,104
前日終値
25.535
52週レンジ
24.745 - 29.470
1年トータルリターン
-2.55%
始値
25.870
安値 - 高値 レンジ（日）
25.730 - 25.870
出来高
6,104
前日終値
25.535
52週レンジ
24.745 - 29.470
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-8.98%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
25.7561
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
659.357
設定日
11/06/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.2475
直近配当利回り（税込）
3.64%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-9.08%
3年トータルリターン
0.88%
5年トータルリターン
4.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|300.02 千
|46.97 百万
|7.12
|
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
|508.57 千
|32.39 百万
|4.91
|
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
|142.75 千
|28.55 百万
|4.33
|
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|132.82 千
|21.44 百万
|3.25
|
EQR:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ
|343.90 千
|20.47 百万
|3.10
|
DLR:US
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
|196.96 千
|20.31 百万
|3.08
|
WELL:US
ウェルタワー
|353.64 千
|18.94 百万
|2.87
|
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
|148.56 千
|18.36 百万
|2.78
|
VTR:US
ベンタス
|342.10 千
|17.00 百万
|2.58
|
ESS:US
ｴｾｯｸｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
|63.02 千
|14.97 百万
|2.27
企業概要
iシェアーズ米国不動産利回りUCITS ETF USD（Dist）（iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE EPRA/NAREIT米国配当プラスインデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com