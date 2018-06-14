iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾UCITS ETF米ﾄﾞ
IDTW:LN
London
45.895
USD
0.770
1.65%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
45.680
安値 - 高値 レンジ（日）
45.640 - 45.895
出来高
1,000
前日終値
46.665
52週レンジ
42.500 - 49.465
1年トータルリターン
9.49%
始値
45.680
安値 - 高値 レンジ（日）
45.640 - 45.895
出来高
1,000
前日終値
46.665
52週レンジ
42.500 - 49.465
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
46.8564
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
327.995
設定日
09/06/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り（税込）
2.56%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
9.42%
5年トータルリターン
9.67%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|12.50 百万
|96.71 百万
|29.08
|
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
|8.35 百万
|25.63 百万
|7.71
|
2454:TT
聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ]
|766.17 千
|8.53 百万
|2.57
|
1301:TT
台湾塑膠工業[ﾌｫﾙﾓｻ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ]
|2.26 百万
|8.36 百万
|2.51
|
3008:TT
大立光電 [ﾗｰｶﾞﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ]
|50.92 千
|7.96 百万
|2.39
|
2882:TT
国泰金控 [ｷｬｾｲ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞ
|4.14 百万
|7.66 百万
|2.30
|
1303:TT
南亜塑膠工業[ﾅﾝﾔ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ]
|2.62 百万
|7.65 百万
|2.30
|
2412:TT
中華電信 [ﾁｮﾝﾎｱ･ﾃﾚｺﾑ]
|1.93 百万
|7.13 百万
|2.14
|
1326:TT
台湾化繊 [ﾌｫﾙﾓｻ･ｹﾐｶﾙｽﾞ&ﾌｧｲﾊﾞ
|1.79 百万
|7.00 百万
|2.11
|
2891:TT
中国信託金融控股[CTBCﾌｨﾅﾝｼｬﾙ
|8.89 百万
|6.73 百万
|2.02
企業概要
iシェアーズMSCIワールドETF米ドル（Dist）（iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) ）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。MSCI Taiwan Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com