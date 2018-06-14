iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾄﾙｺUCITS ETF USD
IDTK:LN
London
18.640
USD
0.030
0.16%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
18.685
安値 - 高値 レンジ（日）
18.640 - 19.025
出来高
222,132
前日終値
18.610
52週レンジ
18.610 - 30.425
1年トータルリターン
-28.99%
始値
18.685
安値 - 高値 レンジ（日）
18.640 - 19.025
出来高
222,132
前日終値
18.610
52週レンジ
18.610 - 30.425
1年トータルリターン
-28.24%
年初来リターン
-31.61%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
18.5458
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
320.844
設定日
11/13/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.35%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.5248
直近配当利回り（税込）
3.27%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-32.00%
3年トータルリターン
-10.99%
5年トータルリターン
-12.16%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GARAN:TI
ガランティ銀行(トルコ)
|10.83 百万
|21.11 百万
|10.91
|
AKBNK:TI
アクバンク
|10.32 百万
|17.64 百万
|9.11
|
EREGL:TI
ｴﾚｸﾞﾘ･ﾃﾞﾐﾙ･ﾍﾞ･ｾﾘｸ･ﾌｧﾌﾞﾘｶﾗｰﾙ
|6.57 百万
|16.32 百万
|8.43
|
BIMAS:TI
BIMﾋﾞｼｭﾚｼﾞｯｷ･ﾏｰｻﾞﾗｰｼﾞ
|996.57 千
|15.13 百万
|7.82
|
TUPRS:TI
トルコ石油精製所
|587.15 千
|14.91 百万
|7.71
|
TCELL:TI
タークセル
|5.16 百万
|13.61 百万
|7.03
|
KCHOL:TI
コチ･ホールディング
|3.57 百万
|11.38 百万
|5.88
|
ISCTR:TI
イシ銀行(トルコ)
|7.39 百万
|9.78 百万
|5.06
|
SAHOL:TI
ﾊｼﾞｭ･ｵﾒﾙ･ｻﾊﾞﾝｼﾞｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|4.31 百万
|8.82 百万
|4.56
|
THYAO:TI
トルコ航空
|2.59 百万
|8.78 百万
|4.53
企業概要
iシェアーズMSCIトルコUCITS ETF USD（Dist）（iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCIトルコ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com