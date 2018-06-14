iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾄﾙｺUCITS ETF USD

IDTK:LN
London
18.640
USD
0.030
0.16%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
18.685
安値 - 高値 レンジ（日）
18.640 - 19.025
出来高
222,132
前日終値
18.610
52週レンジ
18.610 - 30.425
1年トータルリターン
-28.99%
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始値
18.685
安値 - 高値 レンジ（日）
18.640 - 19.025
出来高
222,132
前日終値
18.610
52週レンジ
18.610 - 30.425
1年トータルリターン
-28.24%
年初来リターン
-31.61%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
18.5458
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
320.844
設定日
11/13/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.35%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.5248
直近配当利回り（税込）
3.27%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-32.00%
3年トータルリターン
-10.99%
5年トータルリターン
-12.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GARAN:TI
ガランティ銀行(トルコ)
10.83 百万 21.11 百万 10.91
AKBNK:TI
アクバンク
10.32 百万 17.64 百万 9.11
EREGL:TI
ｴﾚｸﾞﾘ･ﾃﾞﾐﾙ･ﾍﾞ･ｾﾘｸ･ﾌｧﾌﾞﾘｶﾗｰﾙ
6.57 百万 16.32 百万 8.43
BIMAS:TI
BIMﾋﾞｼｭﾚｼﾞｯｷ･ﾏｰｻﾞﾗｰｼﾞ
996.57 千 15.13 百万 7.82
TUPRS:TI
トルコ石油精製所
587.15 千 14.91 百万 7.71
TCELL:TI
タークセル
5.16 百万 13.61 百万 7.03
KCHOL:TI
コチ･ホールディング
3.57 百万 11.38 百万 5.88
ISCTR:TI
イシ銀行(トルコ)
7.39 百万 9.78 百万 5.06
SAHOL:TI
ﾊｼﾞｭ･ｵﾒﾙ･ｻﾊﾞﾝｼﾞｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
4.31 百万 8.82 百万 4.56
THYAO:TI
トルコ航空
2.59 百万 8.78 百万 4.53
企業概要
iシェアーズMSCIトルコUCITS ETF USD（Dist）（iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCIトルコ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com