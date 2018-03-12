IDTｵｰｽﾄﾗﾘｱ
IDT:AU
ASE
0.08
AUD
0.01
6.85%
更新日時 2018/03/12
始値
0.07
安値 - 高値 レンジ（日）
0.07 - 0.08
出来高
320,000
前日終値
0.07
52週レンジ
0.07 - 0.16
1年トータルリターン
-37.60%
始値
0.07
安値 - 高値 レンジ（日）
0.07 - 0.08
出来高
320,000
前日終値
0.07
52週レンジ
0.07 - 0.16
1年トータルリターン
-37.60%
年初来リターン
-13.33%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-0.12
時価総額 (百万 AUD)
19.122
発行済株式数 (百万)
245.157
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.02
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Specialty Pharma
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企業概要
IDTオーストラリア（IDT Australia Limited）は医薬品メーカー。原薬、製剤の開発・製造に従事。医薬品、バイオテクノロジー業界支援向けの研究・開発、臨床試験、その他技術サービスも手掛ける。
住所45 Wadhurst Drive
Boronia, VIC 3155
Australia
電話番号61-3-9837-6444
Webサイトwww.idtaus.com.au