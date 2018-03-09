IDFC Super Saver Income Fund

IDSSADQ:IN
11.7285
INR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6577 - 12.4869
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
11.7278
52週レンジ
11.6577 - 12.4869
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.7285
資産総額 (十億 INR) ( 02/28/2018)
10.028
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.08667182
直近配当利回り（税込）
2.96%
ファンドマネージャ
SUYASH CHOUDHARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EG204542:COR
2.64 百万 2.72 十億 25.47
EK608396:COR
2.13 百万 2.19 十億 20.54
AO921175:COR
2.03 百万 1.86 十億 17.41
QZ093888:COR
600.00 千 609.43 百万 5.71
QZ093873:COR
460.00 千 470.22 百万 4.40
QZ093871:COR
349.00 千 356.66 百万 3.34
QZ093940:COR
330.00 千 340.88 百万 3.19
EH871304:COR
300.00 千 297.30 百万 2.78
QZ093883:COR
245.00 千 248.73 百万 2.33
QZ093874:COR
200.00 千 202.98 百万 1.90
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable long-term returns with a low-risk strategy by investing in a portfolio of good quality fixed income and money market securities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com