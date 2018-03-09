IDFC Super Saver Income Fund
IDSSADQ:IN
11.7285
INR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6577 - 12.4869
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.35%
前日終値
11.7278
52週レンジ
11.6577 - 12.4869
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.7285
資産総額 (十億 INR) ( 02/28/2018)
10.028
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.08667182
直近配当利回り（税込）
2.96%
ファンドマネージャ
SUYASH CHOUDHARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG204542:COR
|2.64 百万
|2.72 十億
|25.47
|
EK608396:COR
|2.13 百万
|2.19 十億
|20.54
|
AO921175:COR
|2.03 百万
|1.86 十億
|17.41
|
QZ093888:COR
|600.00 千
|609.43 百万
|5.71
|
QZ093873:COR
|460.00 千
|470.22 百万
|4.40
|
QZ093871:COR
|349.00 千
|356.66 百万
|3.34
|
QZ093940:COR
|330.00 千
|340.88 百万
|3.19
|
EH871304:COR
|300.00 千
|297.30 百万
|2.78
|
QZ093883:COR
|245.00 千
|248.73 百万
|2.33
|
QZ093874:COR
|200.00 千
|202.98 百万
|1.90
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable long-term returns with a low-risk strategy by investing in a portfolio of good quality fixed income and money market securities.
住所IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号91-22-6651-1022
Webサイトwww.idfcmf.com