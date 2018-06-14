IDFC Bond Long Term Fund
IDSSADG:IN
42.76
INR
0.01
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.24 - 43.58
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
0.28%
前日終値
42.78
52週レンジ
42.24 - 43.58
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
42.764
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
8.851
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUYASH CHOUDHARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG204542:COR
|3.32 百万
|3.36 十億
|37.95
|
QZ438159:COR
|3.37 百万
|3.24 十億
|36.65
|
EI632562:COR
|620.00 千
|621.61 百万
|7.02
|
AQ233168:COR
|270.00 千
|258.60 百万
|2.92
|
QZ728761:COR
|230.00 千
|221.91 百万
|2.51
|
EJ367588:COR
|200.00 千
|202.04 百万
|2.28
|
AR810683:COR
|200.00 千
|197.08 百万
|2.23
|
AM114711:COR
|150.00 千
|143.10 百万
|1.62
|
AM923405:COR
|130.00 千
|126.09 百万
|1.42
|
QZ676952:COR
|100.00 千
|97.14 百万
|1.10
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable long-term returns with a low-risk strategy by investing in a portfolio of good quality fixed income and money market securities.
住所IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号91-22-6651-1022
Webサイトwww.idfcmf.com