IDFC Bond Long Term Fund

IDSSADG:IN
42.76
INR
0.01
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.24 - 43.58
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
42.78
52週レンジ
42.24 - 43.58
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
42.764
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
8.851
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUYASH CHOUDHARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EG204542:COR
3.32 百万 3.36 十億 37.95
QZ438159:COR
3.37 百万 3.24 十億 36.65
EI632562:COR
620.00 千 621.61 百万 7.02
AQ233168:COR
270.00 千 258.60 百万 2.92
QZ728761:COR
230.00 千 221.91 百万 2.51
EJ367588:COR
200.00 千 202.04 百万 2.28
AR810683:COR
200.00 千 197.08 百万 2.23
AM114711:COR
150.00 千 143.10 百万 1.62
AM923405:COR
130.00 千 126.09 百万 1.42
QZ676952:COR
100.00 千 97.14 百万 1.10
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable long-term returns with a low-risk strategy by investing in a portfolio of good quality fixed income and money market securities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com