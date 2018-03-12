iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社債ﾕｰﾛﾍｯｼﾞUC

IBCQ:TH
Tradegate
103.34
EUR
0.07
0.07%
更新日時 18:55 JST 2018/03/12
始値
103.09
安値 - 高値 レンジ（日）
103.09 - 103.34
出来高
1,210
前日終値
103.27
52週レンジ
103.09 - 107.11
1年トータルリターン
1.15%
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始値
103.09
安値 - 高値 レンジ（日）
103.09 - 103.34
出来高
1,210
前日終値
103.27
52週レンジ
103.09 - 107.11
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.382
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2017)
1.0133
直近配当利回り（税込）
2.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.30%
3年トータルリターン
0.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
6.51 千 5.29 百万 0.38
EH744057:COR
390.00 千 3.02 百万 0.22
EI392737:COR
354.00 千 2.78 百万 0.20
AQ494935:COR
2.79 千 2.22 百万 0.16
EK487982:COR
290.00 千 2.21 百万 0.16
EJ349095:COR
275.00 千 2.18 百万 0.16
EC775139:COR
200.00 千 1.66 百万 0.12
LW337799:COR
1.96 千 1.56 百万 0.11
QZ091394:COR
200.00 千 1.53 百万 0.11
JV646944:COR
1.72 千 1.49 百万 0.11
企業概要
iシェアーズ･グローバル社債ユーロヘッジUCITS ETF（Dist）（iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券インデックス （ユーロヘッジ）に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com