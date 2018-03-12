iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社債ﾕｰﾛﾍｯｼﾞUC
IBCQ:QT
Quotrix Exch
103.090
EUR
0.323
0.31%
更新日時 16:02 JST 2018/03/12
始値
103.305
安値 - 高値 レンジ（日）
103.090 - 103.305
出来高
1,425
前日終値
103.413
52週レンジ
103.090 - 108.374
始値
103.305
安値 - 高値 レンジ（日）
103.090 - 103.305
出来高
1,425
前日終値
103.413
52週レンジ
103.090 - 108.374
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.382
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2017)
1.0133
直近配当利回り（税込）
2.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|6.51 千
|5.29 百万
|0.38
|
EH744057:COR
|390.00 千
|3.02 百万
|0.22
|
EI392737:COR
|354.00 千
|2.78 百万
|0.20
|
AQ494935:COR
|2.79 千
|2.22 百万
|0.16
|
EK487982:COR
|290.00 千
|2.21 百万
|0.16
|
EJ349095:COR
|275.00 千
|2.18 百万
|0.16
|
EC775139:COR
|200.00 千
|1.66 百万
|0.12
|
LW337799:COR
|1.96 千
|1.56 百万
|0.11
|
QZ091394:COR
|200.00 千
|1.53 百万
|0.11
|
JV646944:COR
|1.72 千
|1.49 百万
|0.11
企業概要
iシェアーズ･グローバル社債ユーロヘッジUCITS ETF（Dist）（iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券インデックス （ユーロヘッジ）に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com