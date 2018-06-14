iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社債ﾕｰﾛﾍｯｼﾞUC
IBCQ:GR
Xetra ETF
100.7400
EUR
0.4300
0.43%
更新日時 4:55 JST 2018/06/15
始値
100.4600
安値 - 高値 レンジ（日）
100.3400 - 100.8850
出来高
100
前日終値
100.3100
52週レンジ
99.7500 - 107.1700
1年トータルリターン
-2.61%
始値
100.4600
安値 - 高値 レンジ（日）
100.3400 - 100.8850
出来高
100
前日終値
100.3100
52週レンジ
99.7500 - 107.1700
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-3.38%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
100.5707
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.325
設定日
07/29/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
1.6126
直近配当利回り（税込）
2.61%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH744057:COR
|390.00 千
|3.04 百万
|0.23
|
EI392737:COR
|354.00 千
|2.80 百万
|0.21
|
EJ349095:COR
|275.00 千
|2.20 百万
|0.17
|
AR632463:COR
|2.00 千
|1.70 百万
|0.13
|
EC775139:COR
|200.00 千
|1.69 百万
|0.13
|
LW337799:COR
|1.96 千
|1.58 百万
|0.12
|
QZ091394:COR
|200.00 千
|1.55 百万
|0.12
|
JV646944:COR
|1.72 千
|1.52 百万
|0.11
|
AR633579:COR
|1.70 千
|1.44 百万
|0.11
|
AS377369:COR
|1.77 千
|1.43 百万
|0.11
企業概要
iシェアーズ･グローバル社債ユーロヘッジUCITS ETF（Dist）（iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券インデックス （ユーロヘッジ）に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com