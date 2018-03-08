ING B Collect Portfolio - Pe
IBCPPYC:BB
347.12
EUR
2.14
0.62%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
333.68 - 360.62
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-1.15%
前日終値
344.98
52週レンジ
333.68 - 360.62
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
347.12
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
461.245
設定日
01/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEROME ROULIN / VANESSA PRISS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.41%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
INGSGZC:LX
NNｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ
|7.09 千
|67.78 百万
|15.08
|
INGREZC:LX
NN L Euro Fixed Income
|8.61 千
|57.37 百万
|12.76
|
VUSD:LN
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500
|1.24 百万
|50.19 百万
|11.16
|
AEEM:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCI新興国市場UCIT
|10.11 百万
|40.06 百万
|8.91
|
MEU:FP
ﾘｸｿｰMSCI欧州UCITS ETF(D-EUR)
|228.21 千
|29.51 百万
|6.56
|
VANEUGB:ID
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲ
|131.20 千
|28.99 百万
|6.45
|
INECEZC:LX
NN L Euro Credit
|3.86 千
|27.21 百万
|6.05
|
XY4P:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾕｰﾛ圏国債ｲｰﾙ
|101.62 千
|17.33 百万
|3.85
|
IGCOZHI:LX
NN L Global Convertible Oppo
|3.11 千
|16.66 百万
|3.71
|
WFIN:LN
SPDR MSCI World Financials U
|486.52 千
|16.59 百万
|3.69
企業概要
ING B Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow is an open-end insurance fund registered in Belgium. The objective is income and capital appreciation. The Fund invests in other funds invested in bonds, money market securities and stocks in euro. The investment strategy is neutral.
住所NN (B) Collect Portfolio
Avenue Marnix 23
1000 Bruxelles
電話番号-
Webサイトwww.nnip.nl