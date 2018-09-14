iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ国債3-5年UCITS ET
IBCN:TH
Tradegate
169.11
EUR
0.53
0.31%
更新日時 2018/09/14
始値
169.11
安値 - 高値 レンジ（日）
169.11 - 169.11
出来高
30
前日終値
168.58
52週レンジ
167.33 - 172.22
1年トータルリターン
-0.25%
始値
169.11
安値 - 高値 レンジ（日）
169.11 - 169.11
出来高
30
前日終値
168.58
52週レンジ
167.33 - 172.22
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
2.148
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AP173983:COR
|224.16 千
|225.13 百万
|10.47
|
AL213034:COR
|215.26 千
|217.23 百万
|10.10
|
AM159017:COR
|180.34 千
|182.52 百万
|8.49
|
AO513570:COR
|179.70 千
|173.90 百万
|8.09
|
AM261260:COR
|161.29 千
|163.57 百万
|7.61
|
LW852264:COR
|157.48 千
|159.69 百万
|7.43
|
AP385361:COR
|144.14 千
|146.02 百万
|6.79
|
AO131132:COR
|143.51 千
|145.34 百万
|6.76
|
AQ895462:COR
|141.60 千
|143.11 百万
|6.66
|
AM628616:COR
|138.43 千
|136.95 百万
|6.37
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com