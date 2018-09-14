iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ国債3-5年UCITS ET

IBCN:TH
Tradegate
169.11
EUR
0.53
0.31%
更新日時 2018/09/14
始値
169.11
安値 - 高値 レンジ（日）
169.11 - 169.11
出来高
30
前日終値
168.58
52週レンジ
167.33 - 172.22
1年トータルリターン
-0.25%
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始値
169.11
安値 - 高値 レンジ（日）
169.11 - 169.11
出来高
30
前日終値
168.58
52週レンジ
167.33 - 172.22
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
2.148
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AP173983:COR
224.16 千 225.13 百万 10.47
AL213034:COR
215.26 千 217.23 百万 10.10
AM159017:COR
180.34 千 182.52 百万 8.49
AO513570:COR
179.70 千 173.90 百万 8.09
AM261260:COR
161.29 千 163.57 百万 7.61
LW852264:COR
157.48 千 159.69 百万 7.43
AP385361:COR
144.14 千 146.02 百万 6.79
AO131132:COR
143.51 千 145.34 百万 6.76
AQ895462:COR
141.60 千 143.11 百万 6.66
AM628616:COR
138.43 千 136.95 百万 6.37
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com