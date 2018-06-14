iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ国債3-5年UCITS ET
IBCN:GZ
Gettex
169.0850
EUR
0.3050
0.18%
更新日時 3:01 JST 2018/06/15
始値
169.0850
安値 - 高値 レンジ（日）
169.0850 - 169.0850
出来高
0
前日終値
168.7800
52週レンジ
167.9650 - 171.5950
1年トータルリターン
-0.36%
始値
169.0850
安値 - 高値 レンジ（日）
169.0850 - 169.0850
出来高
0
前日終値
168.7800
52週レンジ
167.9650 - 171.5950
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.7155
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.908
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AP173983:COR
|198.32 千
|198.06 百万
|10.41
|
AM159017:COR
|179.67 千
|181.21 百万
|9.52
|
AL213034:COR
|178.54 千
|179.59 百万
|9.44
|
LW852264:COR
|161.03 千
|163.36 百万
|8.58
|
JK277390:COR
|150.29 千
|154.73 百万
|8.13
|
AO513570:COR
|161.03 千
|154.02 百万
|8.09
|
AM628616:COR
|124.87 千
|121.51 百万
|6.38
|
AQ895462:COR
|118.09 千
|118.91 百万
|6.25
|
AM261260:COR
|115.83 千
|117.37 百万
|6.17
|
LW126913:COR
|113.57 千
|114.77 百万
|6.03
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com