iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ国債3-5年UCITS ET

IBCN:GZ
Gettex
169.0850
EUR
0.3050
0.18%
更新日時 3:01 JST 2018/06/15
始値
169.0850
安値 - 高値 レンジ（日）
169.0850 - 169.0850
出来高
0
前日終値
168.7800
52週レンジ
167.9650 - 171.5950
1年トータルリターン
-0.36%
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始値
169.0850
安値 - 高値 レンジ（日）
169.0850 - 169.0850
出来高
0
前日終値
168.7800
52週レンジ
167.9650 - 171.5950
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.7155
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.908
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AP173983:COR
198.32 千 198.06 百万 10.41
AM159017:COR
179.67 千 181.21 百万 9.52
AL213034:COR
178.54 千 179.59 百万 9.44
LW852264:COR
161.03 千 163.36 百万 8.58
JK277390:COR
150.29 千 154.73 百万 8.13
AO513570:COR
161.03 千 154.02 百万 8.09
AM628616:COR
124.87 千 121.51 百万 6.38
AQ895462:COR
118.09 千 118.91 百万 6.25
AM261260:COR
115.83 千 117.37 百万 6.17
LW126913:COR
113.57 千 114.77 百万 6.03
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com