iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ国債3-5年UCITS ET

IBCN:GR
Xetra ETF
170.2700
EUR
0.2800
0.16%
更新日時 0:00 JST 2018/03/13
始値
169.9900
安値 - 高値 レンジ（日）
169.9900 - 170.2900
出来高
0
前日終値
169.9900
52週レンジ
166.8900 - 171.3200
1年トータルリターン
1.69%
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始値
169.9900
安値 - 高値 レンジ（日）
169.9900 - 170.2900
出来高
0
前日終値
169.9900
52週レンジ
166.8900 - 171.3200
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
170.2466
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.839
設定日
03/15/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0876
直近配当利回り（税込）
0.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
0.86%
5年トータルリターン
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JK277390:COR
335.42 千 345.34 百万 18.74
AM159017:COR
312.16 千 315.64 百万 17.13
AM628616:COR
272.66 千 281.31 百万 15.27
JK584882:COR
260.76 千 263.00 百万 14.27
AO513570:COR
258.60 千 261.65 百万 14.20
QZ693949:COR
209.37 千 209.68 百万 11.38
AP385361:COR
162.84 千 164.02 百万 8.90
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
1.55 百万 1.55 百万 0.08
GBP:CUR
英ﾎﾟﾝﾄﾞ
20.58 23.17 千 0.00
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
0.20 162.72 0.00
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com