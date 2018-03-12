iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ国債3-5年UCITS ET
IBCN:GR
Xetra ETF
170.2700
EUR
0.2800
0.16%
更新日時 0:00 JST 2018/03/13
始値
169.9900
安値 - 高値 レンジ（日）
169.9900 - 170.2900
出来高
0
前日終値
169.9900
52週レンジ
166.8900 - 171.3200
1年トータルリターン
1.69%
始値
169.9900
安値 - 高値 レンジ（日）
169.9900 - 170.2900
出来高
0
前日終値
169.9900
52週レンジ
166.8900 - 171.3200
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
170.2466
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.839
設定日
03/15/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0876
直近配当利回り（税込）
0.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
0.86%
5年トータルリターン
2.37%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JK277390:COR
|335.42 千
|345.34 百万
|18.74
|
AM159017:COR
|312.16 千
|315.64 百万
|17.13
|
AM628616:COR
|272.66 千
|281.31 百万
|15.27
|
JK584882:COR
|260.76 千
|263.00 百万
|14.27
|
AO513570:COR
|258.60 千
|261.65 百万
|14.20
|
QZ693949:COR
|209.37 千
|209.68 百万
|11.38
|
AP385361:COR
|162.84 千
|164.02 百万
|8.90
|
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
|1.55 百万
|1.55 百万
|0.08
|
GBP:CUR
英ﾎﾟﾝﾄﾞ
|20.58
|23.17 千
|0.00
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|0.20
|162.72
|0.00
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com