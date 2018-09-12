iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債7-10年UCITS E

IBCM:TH
Tradegate
209.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/12
出来高
7
前日終値
209.55
52週レンジ
207.34 - 213.22
1年トータルリターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
7
前日終値
209.55
52週レンジ
207.34 - 213.22
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
376.100
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.8031
直近配当利回り（税込）
0.78%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AP365638:COR
21.60 千 21.84 百万 5.79
AN090469:COR
20.61 千 21.51 百万 5.71
JK270632:COR
20.25 千 20.49 百万 5.43
UV715505:COR
18.72 千 19.82 百万 5.26
QZ358353:COR
19.98 千 19.71 百万 5.23
AO223542:COR
17.46 千 17.79 百万 4.72
AL997549:COR
16.92 千 16.97 百万 4.50
JV503423:COR
16.38 千 16.90 百万 4.48
LW743065:COR
16.56 千 16.34 百万 4.33
EK950876:COR
14.40 千 15.85 百万 4.21
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com