iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債7-10年UCITS E
IBCM:TH
Tradegate
209.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/12
出来高
7
前日終値
209.55
52週レンジ
207.34 - 213.22
1年トータルリターン
0.82%
出来高
7
前日終値
209.55
52週レンジ
207.34 - 213.22
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
376.100
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.8031
直近配当利回り（税込）
0.78%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AP365638:COR
|21.60 千
|21.84 百万
|5.79
|
AN090469:COR
|20.61 千
|21.51 百万
|5.71
|
JK270632:COR
|20.25 千
|20.49 百万
|5.43
|
UV715505:COR
|18.72 千
|19.82 百万
|5.26
|
QZ358353:COR
|19.98 千
|19.71 百万
|5.23
|
AO223542:COR
|17.46 千
|17.79 百万
|4.72
|
AL997549:COR
|16.92 千
|16.97 百万
|4.50
|
JV503423:COR
|16.38 千
|16.90 百万
|4.48
|
LW743065:COR
|16.56 千
|16.34 百万
|4.33
|
EK950876:COR
|14.40 千
|15.85 百万
|4.21
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com