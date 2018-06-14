iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債7-10年UCITS E

IBCM:GZ
Gettex
207.6100
EUR
0.5000
0.24%
更新日時 2:50 JST 2018/06/15
始値
207.6100
安値 - 高値 レンジ（日）
207.6100 - 207.6100
出来高
0
前日終値
207.1100
52週レンジ
205.5700 - 212.9110
1年トータルリターン
-0.59%
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始値
207.6100
安値 - 高値 レンジ（日）
207.6100 - 207.6100
出来高
0
前日終値
207.1100
52週レンジ
205.5700 - 212.9110
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
206.6395
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
353.164
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.8031
直近配当利回り（税込）
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AN090469:COR
19.89 千 20.41 百万 5.81
AP365638:COR
20.40 千 20.24 百万 5.76
JK270632:COR
18.95 千 18.90 百万 5.38
UV715505:COR
17.68 千 18.48 百万 5.26
QZ358353:COR
18.02 千 17.50 百万 4.98
AO223542:COR
16.49 千 16.66 百万 4.74
LW743065:COR
16.66 千 16.24 百万 4.62
JV503423:COR
15.47 千 15.80 百万 4.49
AL997549:COR
15.73 千 15.58 百万 4.43
EK950876:COR
13.52 千 14.78 百万 4.21
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com