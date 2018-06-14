iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債7-10年UCITS E
IBCM:GR
Xetra ETF
208.6000
EUR
1.7200
0.83%
更新日時 4:55 JST 2018/06/15
始値
207.5200
安値 - 高値 レンジ（日）
206.8800 - 208.8700
出来高
0
前日終値
206.8800
52週レンジ
205.2100 - 213.2500
1年トータルリターン
0.03%
始値
207.5200
安値 - 高値 レンジ（日）
206.8800 - 208.8700
出来高
0
前日終値
206.8800
52週レンジ
205.2100 - 213.2500
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
207.7435
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
353.164
設定日
03/15/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.8031
直近配当利回り（税込）
0.78%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
2.97%
5年トータルリターン
4.29%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AN090469:COR
|19.89 千
|20.41 百万
|5.81
|
AP365638:COR
|20.40 千
|20.24 百万
|5.76
|
JK270632:COR
|18.95 千
|18.90 百万
|5.38
|
UV715505:COR
|17.68 千
|18.48 百万
|5.26
|
QZ358353:COR
|18.02 千
|17.50 百万
|4.98
|
AO223542:COR
|16.49 千
|16.66 百万
|4.74
|
LW743065:COR
|16.66 千
|16.24 百万
|4.62
|
JV503423:COR
|15.47 千
|15.80 百万
|4.49
|
AL997549:COR
|15.73 千
|15.58 百万
|4.43
|
EK950876:COR
|13.52 千
|14.78 百万
|4.21
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com