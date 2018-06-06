iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債15-30年UCITS

IBCL:TH
Tradegate
229.14
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/06
出来高
15
前日終値
229.14
52週レンジ
219.80 - 236.32
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出来高
15
前日終値
229.14
52週レンジ
219.80 - 236.32
1年トータルリターン
2.79%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
265.851
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
1.6932
直近配当利回り（税込）
1.42%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EH878672:COR
11.16 千 17.74 百万 6.59
ED387159:COR
9.00 千 13.88 百万 5.16
EF662501:COR
9.00 千 13.39 百万 4.98
ED783809:COR
7.92 千 12.22 百万 4.54
EJ609837:COR
8.70 千 11.79 百万 4.38
EK080950:COR
8.58 千 11.59 百万 4.31
EC830062:COR
6.60 千 10.78 百万 4.01
ED154470:COR
8.52 千 10.49 百万 3.90
EF130795:COR
9.30 千 10.32 百万 3.83
EJ135811:COR
7.56 千 10.13 百万 3.76
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com