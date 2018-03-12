iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債15-30年UCITS

IBCL:GZ
Gettex
229.4200
EUR
0.8100
0.35%
更新日時 0:03 JST 2018/03/13
始値
229.4200
安値 - 高値 レンジ（日）
229.4200 - 229.4200
出来高
0
前日終値
230.2300
52週レンジ
217.5900 - 234.0110
1年トータルリターン
6.52%
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始値
229.4200
安値 - 高値 レンジ（日）
229.4200 - 229.4200
出来高
0
前日終値
230.2300
52週レンジ
217.5900 - 234.0110
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.97%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
228.2734
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
348.495
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.5712
直近配当利回り（税込）
1.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EH878672:COR
15.12 千 24.62 百万 7.06
ED387159:COR
11.93 千 18.83 百万 5.40
EF662501:COR
12.01 千 17.74 百万 5.09
ED783809:COR
10.41 千 15.70 百万 4.51
EJ609837:COR
11.32 千 15.64 百万 4.49
ED154470:COR
11.40 千 15.26 百万 4.38
EC830062:COR
9.04 千 14.48 百万 4.15
EJ135811:COR
10.94 千 14.21 百万 4.08
EF130795:COR
11.63 千 14.05 百万 4.03
EG939837:COR
10.26 千 13.97 百万 4.01
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com