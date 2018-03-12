iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債15-30年UCITS
IBCL:GZ
Gettex
229.4200
EUR
0.8100
0.35%
更新日時 0:03 JST 2018/03/13
始値
229.4200
安値 - 高値 レンジ（日）
229.4200 - 229.4200
出来高
0
前日終値
230.2300
52週レンジ
217.5900 - 234.0110
1年トータルリターン
6.52%
始値
229.4200
安値 - 高値 レンジ（日）
229.4200 - 229.4200
出来高
0
前日終値
230.2300
52週レンジ
217.5900 - 234.0110
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.97%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
228.2734
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
348.495
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.5712
直近配当利回り（税込）
1.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH878672:COR
|15.12 千
|24.62 百万
|7.06
|
ED387159:COR
|11.93 千
|18.83 百万
|5.40
|
EF662501:COR
|12.01 千
|17.74 百万
|5.09
|
ED783809:COR
|10.41 千
|15.70 百万
|4.51
|
EJ609837:COR
|11.32 千
|15.64 百万
|4.49
|
ED154470:COR
|11.40 千
|15.26 百万
|4.38
|
EC830062:COR
|9.04 千
|14.48 百万
|4.15
|
EJ135811:COR
|10.94 千
|14.21 百万
|4.08
|
EF130795:COR
|11.63 千
|14.05 百万
|4.03
|
EG939837:COR
|10.26 千
|13.97 百万
|4.01
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com