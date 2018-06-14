iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債15-30年UCITS
IBCL:GR
Xetra ETF
225.6400
EUR
1.4200
0.63%
更新日時 4:55 JST 2018/06/15
始値
224.9000
安値 - 高値 レンジ（日）
224.0600 - 226.4800
出来高
300
前日終値
224.2200
52週レンジ
218.5500 - 236.8700
1年トータルリターン
-0.18%
始値
224.9000
安値 - 高値 レンジ（日）
224.0600 - 226.4800
出来高
300
前日終値
224.2200
52週レンジ
218.5500 - 236.8700
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
225.2971
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
265.851
設定日
03/15/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
1.6932
直近配当利回り（税込）
1.45%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
3.76%
5年トータルリターン
7.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH878672:COR
|11.16 千
|17.74 百万
|6.59
|
ED387159:COR
|9.00 千
|13.88 百万
|5.16
|
EF662501:COR
|9.00 千
|13.39 百万
|4.98
|
ED783809:COR
|7.92 千
|12.22 百万
|4.54
|
EJ609837:COR
|8.70 千
|11.79 百万
|4.38
|
EK080950:COR
|8.58 千
|11.59 百万
|4.31
|
EC830062:COR
|6.60 千
|10.78 百万
|4.01
|
ED154470:COR
|8.52 千
|10.49 百万
|3.90
|
EF130795:COR
|9.30 千
|10.32 百万
|3.83
|
EJ135811:COR
|7.56 千
|10.13 百万
|3.76
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR（Dist）（iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com