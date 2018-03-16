iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債U

HYLA:SW
SIX Swiss Ex
Pending Listing
HYLA:SW is pending listing
USD
出来高
0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
774.077
設定日
03/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK553660:COR
3.63 千 3.86 百万 0.50
EJ497780:COR
2.92 千 2.92 百万 0.38
EI765707:COR
2.60 千 2.75 百万 0.36
JK964020:COR
3.09 千 2.64 百万 0.34
EJ893854:COR
2.38 千 2.60 百万 0.34
AM774219:COR
2.68 千 2.43 百万 0.31
EK696751:COR
2.28 千 2.31 百万 0.30
EJ458578:COR
2.08 千 2.23 百万 0.29
EK871152:COR
2.00 千 2.22 百万 0.29
EK553678:COR
2.17 千 2.16 百万 0.28
企業概要
iシェアーズ・グローバル・ハイイールド社債UCITS ETF（iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF）はETF（上場投資信託）。Markit iBoxxグローバル先進国市場リキッド・ハイイールド・キャップト指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com