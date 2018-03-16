iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債U
HYLA:SW
SIX Swiss Ex
Pending Listing
USD
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
774.077
設定日
03/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK553660:COR
|3.63 千
|3.86 百万
|0.50
|
EJ497780:COR
|2.92 千
|2.92 百万
|0.38
|
EI765707:COR
|2.60 千
|2.75 百万
|0.36
|
JK964020:COR
|3.09 千
|2.64 百万
|0.34
|
EJ893854:COR
|2.38 千
|2.60 百万
|0.34
|
AM774219:COR
|2.68 千
|2.43 百万
|0.31
|
EK696751:COR
|2.28 千
|2.31 百万
|0.30
|
EJ458578:COR
|2.08 千
|2.23 百万
|0.29
|
EK871152:COR
|2.00 千
|2.22 百万
|0.29
|
EK553678:COR
|2.17 千
|2.16 百万
|0.28
企業概要
iシェアーズ・グローバル・ハイイールド社債UCITS ETF（iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF）はETF（上場投資信託）。Markit iBoxxグローバル先進国市場リキッド・ハイイールド・キャップト指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com