iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS
HYGUN:MM
Mexico
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
4.186
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
|87.02 百万
|87.02 百万
|2.08
|
AP637933:COR
|37.54 千
|35.23 百万
|0.84
|
EK179454:COR
|34.01 千
|33.00 百万
|0.79
|
EJ415238:COR
|24.45 千
|30.75 百万
|0.73
|
EJ561388:COR
|28.06 千
|29.17 百万
|0.70
|
EK349066:COR
|25.69 千
|27.03 百万
|0.65
|
EJ810150:COR
|20.55 千
|26.26 百万
|0.63
|
EK380360:COR
|20.60 千
|23.90 百万
|0.57
|
AP637722:COR
|25.74 千
|23.41 百万
|0.56
|
AP116725:COR
|24.45 千
|23.19 百万
|0.55
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・ハイイールド社債UCITS ETF（iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託）。Markit iBoxx EUR建てリキッド・ハイイールド指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com